Фарид Гаибов обсудил вопросы сотрудничества с представителями Eurosport
Индивидуальные
- 18 ноября, 2026
- 22:48
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Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял генерального директора Eurosport по международному партнерству Мариз Бастен и менеджера по международному партнерству с брендами Артура Майяра.
Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о продвижении спортивных соревнований на международном уровне, сотрудничестве в медиасфере и перспективах дальнейшего партнерства.
Во встрече также приняли участие первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Сахиб Алекперов и исполнительный вице-президент Федерации водных видов спорта Азербайджана Фархад Алиев.
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