Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял генерального директора Eurosport по международному партнерству Мариз Бастен и менеджера по международному партнерству с брендами Артура Майяра.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о продвижении спортивных соревнований на международном уровне, сотрудничестве в медиасфере и перспективах дальнейшего партнерства.

Во встрече также приняли участие первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Сахиб Алекперов и исполнительный вице-президент Федерации водных видов спорта Азербайджана Фархад Алиев.