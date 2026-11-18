Угрозы безопасности США, связанные с предполагаемой террористической деятельностью Ирана, существенно возросли.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил директор Национальной разведки США Джей Клейтон на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса.

"Эти угрозы существенно возросли. Наши сотрудники как за рубежом, так и в США сталкиваются с повышенной опасностью", - сказал он, не приведя дополнительных подробностей.

Клейтон подчеркнул, что американские спецслужбы продолжают выявлять и предотвращать предполагаемые заговоры, связанные с Ираном, как внутри страны, так и за ее пределами.

В свою очередь министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что угроза со стороны радикальных исламистских группировок, в том числе вдохновляемых зарубежными террористическими организациями или государствами, которые Вашингтон считает спонсорами терроризма, остается высокой.

При этом, по его словам, наиболее серьезные угрозы применения химического, биологического, радиологического и ядерного оружия пока преимущественно ограничиваются намерениями либо находятся на ранних стадиях подготовки.

Маллин также сообщил, что с 21 января 2025 года по 30 сентября 2026 года сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США задержали более 2,6 тыс. человек, подозреваемых или уличенных в причастности к терроризму. За тот же период из страны были депортированы свыше 2,7 тыс. таких лиц.