Немецкие регулирующие органы начали расследование в отношении Deutsche Bank на фоне масштабной утечки внутренних документов кредитной организации.

Как передает Report со ссылкой на газету Handelsblatt, об этом сообщил уполномоченный по защите данных федеральной земли Гессен Александр Росснагель.

По его словам, в рамках расследования предстоит установить, принял ли банк необходимые меры для обеспечения конфиденциальности персональных данных клиентов.

"В настоящее время я выясняю, внедрил ли Deutsche Bank надлежащие технические и организационные меры для обеспечения уровня защиты, соответствующего имеющимся рискам", - заявил Росснагель.

Регулятор также намерен проверить, уведомил ли банк лиц, чьи персональные данные могли быть скомпрометированы в результате утечки.

Росснагель добавил, что в рамках расследования у Deutsche Bank уже запрошены дополнительные сведения и документы.