Венгрия ведет переговоры с рядом стран и компаний об организации поставок нефти морским путем через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу "Адрия" в Центральную Европу.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань, участвующий в международной конференции по энергетическому сотрудничеству в Варшаве.

"Мы ведем переговоры с Хорватией и Словакией по вопросам энергоснабжения и энергетической безопасности региона, в том числе при содействии американских партнеров. Нефтепровод "Адрия" играет ключевую роль в обеспечении нашего региона нефтью и должен стать важной частью планов по диверсификации поставок", - заявил министр в видеообращении из Варшавы.

По его словам, Будапешт уже приступил к обсуждению контрактов на морские поставки нефти.

"Наша цель - в кратчайшие сроки заключить выгодные, долгосрочные и устойчивые соглашения", - подчеркнул Капитань.

Министр также сообщил о договоренности с представителями Словакии, Хорватии и США провести испытания нефтепровода "Адрия" по всей его протяженности при максимальной загрузке. Это позволит оценить способность трубопровода транспортировать необходимые объемы сырья.

Кроме того, стороны согласились с необходимостью дальнейшего расширения нефтяного терминала и сопутствующей инфраструктуры в Хорватии для увеличения объемов поставок.

Капитань отметил, что Венгрия намерена укрепить свою роль регионального распределительного узла, связывающего различные маршруты энергоснабжения.

"Таким образом, мы сможем обеспечить поставки через территорию Венгрии в Словакию, Украину, Молдову и другие страны", - заключил министр.