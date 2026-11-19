Минск рассматривает международный транспортный коридор "Север – Юг" как один из приоритетных маршрутов для развития торговли с азиатскими странами.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в интервью индийскому изданию CNN-News18.

По его словам, развитие новых транспортно-логистических маршрутов в Евразии отвечает стратегическим интересам Беларуси, поскольку обеспечивает дополнительные возможности для экспорта белорусской продукции, импорта необходимых товаров и передвижения граждан.

"В последнее время мы пристально изучаем развитие коридора "Север – Юг", который проходит частично по территории РФ, Азербайджана, через Каспийское море, а затем через Иран к портам, расположенным в акватории Индийского океана. Наличие различных альтернативных коридоров для экспорта наших товаров, закупки зарубежной продукции для Беларуси, а также передвижения наших граждан полностью отвечает интересам Республики", - отметил он.

Рыженков подчеркнул, что благодаря данному маршруту Беларусь может вдвое сократить расстояние доставки своих товаров в Азию, а также Восточную и Юго-Восточную Африку.

"Мы не просто активно наблюдаем за этим процессом, но и стимулируем наших партнеров, определяя конкретную номенклатуру и объемы грузов, которые мы готовы зарезервировать под эти маршруты", - отметил министр.

По его словам, Беларусь также ожидает скорого запуска недостающего железнодорожного участка, который строится на территории Ирана, в том числе при содействии российской стороны.