Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems намерена сократить 1 070 рабочих мест в рамках программы повышения конкурентоспособности.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News, сокращения затронут преимущественно центральный офис компании и ее авиационное подразделение.

По словам представителя BAE Systems, решение принято в рамках очередного этапа работы по повышению гибкости и конкурентоспособности компании.

Авиационное подразделение BAE Systems играет ключевую роль в производстве истребителей Eurofighter Typhoon, а также совместно с итальянской Leonardo и японской Mitsubishi Heavy Industries участвует в разработке истребителя шестого поколения, создание которого запланировано к 2035 году.

В настоящее время на предприятиях и в офисах BAE Systems в Великобритании работают около 50 тыс. человек, тогда как шесть лет назад численность персонала составляла 35 тыс. Из них 18,5 тыс. сотрудников заняты в авиационном подразделении, еще около тысячи - в центральном офисе.