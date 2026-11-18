Индонезия рассматривает возможность присоединения к Мекканскому оборонному соглашению, подписанному Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном в августе 2026 года.

Как передает Report, об этом изданию Middle East Eye (MEE) сообщили три турецких официальных лица.

Потенциальное вступление Индонезии стало бы важным шагом для расширения географии соглашения за пределы Ближнего Востока. По словам источников, интерес Джакарты объясняется тесным сотрудничеством с Анкарой, в особенности в оборонной промышленности.

В прошлом году Индонезия заключила контракт стоимостью более $10 млрд на закупку 48 турецких истребителей Kaan. Кроме того, в январе стороны договорились о приобретении двух фрегатов класса "Стамбул" в рамках турецкой программы национального кораблестроения. Стоимость соглашения оценивается примерно в $1 млрд.

Укрепление военных связей также проявилось в начале ноября, когда Турция, Индонезия, Пакистан и Катар подписали "меморандум о взаимопонимании Бадр". Документ предусматривает развитие сотрудничества в оборонной промышленности, включая совместное проектирование, производство и финансирование военной техники и систем вооружений.

Вместе с тем представитель посольства Индонезии заявил MEE, что на данном этапе не может подтвердить заинтересованность страны во вступлении в Мекканский союз.

По словам экспертов, президент Индонезии Прабово Субианто ранее подтвердил приверженность страны традиционной политике неприсоединения, заявив, что страна не намерена вступать в военные альянсы. Таким образом Джакарта сохраняет свою стратегическую независимость, реализуя при этом многовекторную внешнюю политику.