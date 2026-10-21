Турция, Катар, Пакистан и Индонезия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Турция, Катар, Пакистан и Индонезия подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества, совместном военном производстве и наращивании оборонного потенциала.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В Дохе стороны подписали "Меморандум о взаимопонимании Бадр", предусматривающий расширение сотрудничества в сфере военного производства, технической подготовки, научных исследований и разработок.

В министерстве заявили, что соглашение укрепит связи между оборонными отраслями этих стран и активизирует сотрудничество в целях повышения безопасности и достижения общих целей.

Председатель Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн заявил, что меморандум создает основу для стратегического сотрудничества, в том числе в области совместного производства и развития технологий.

"Обмен технологиями, совместная разработка и укрепление отечественных производственных мощностей лежат в основе устойчивой оборонной промышленности", - говорится в заявлении Гёргюна.

Он выразил уверенность, что документ позволит объединить возможности Турции, Катара, Пакистана и Индонезии и воплотить их в конкретные совместные проекты.