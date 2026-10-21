Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Турция, Катар, Пакистан и Индонезия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 17:28
    Турция, Катар, Пакистан и Индонезия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Турция, Катар, Пакистан и Индонезия подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества, совместном военном производстве и наращивании оборонного потенциала.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

    В Дохе стороны подписали "Меморандум о взаимопонимании Бадр", предусматривающий расширение сотрудничества в сфере военного производства, технической подготовки, научных исследований и разработок.

    В министерстве заявили, что соглашение укрепит связи между оборонными отраслями этих стран и активизирует сотрудничество в целях повышения безопасности и достижения общих целей.

    Председатель Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн заявил, что меморандум создает основу для стратегического сотрудничества, в том числе в области совместного производства и развития технологий.

    "Обмен технологиями, совместная разработка и укрепление отечественных производственных мощностей лежат в основе устойчивой оборонной промышленности", - говорится в заявлении Гёргюна.

    Он выразил уверенность, что документ позволит объединить возможности Турции, Катара, Пакистана и Индонезии и воплотить их в конкретные совместные проекты.

    Халук Гергюн Оборонное соглашение Турция Пакистан Катар Индонезия
    Türkiyə Pakistan və daha iki ölkə ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayıb
    Türkiye, Qatar, Pakistan and Indonesia sign defense cooperation pact
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    18:35
    Сборная Азербайджана U-16 проведет открытую тренировку перед ЧМ в Баку
    Футбол
    18:31
    Фото
    На Военно-медицинском факультете проводится курс "Медицинский английский язык"
    Армия
    18:27
    Назенин Алиева: Мы хотим знать правду о судьбах пропавших без вести
    Диаспора
    18:08
    Азербайджан и Венгрия обсудили двусторонние отношения
    Внешняя политика
    18:07
    Китай готовит встречу лидеров России, США и КНР на саммите АТЭС
    Другие страны
    17:58
    Фото
    Видео
    Акция в Брюсселе: Мы хотим знать правду о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
    Диаспора
    17:55
    В Санкт-Петербурге ребенок получил травму кисти из-за разрыва петарды
    В регионе
    17:46
    Европейская прокуратура проводит обыски в офисах "Патриотов за Европу"
    Другие страны
    17:44
    В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по спортивному скалолазанию
    Индивидуальные
    Лента новостей