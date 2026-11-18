Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, стороны обсудили двусторонние отношения, а также текущую ситуацию в Персидском заливе.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.