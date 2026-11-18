Главы МИД Турции и ОАЭ обсудили ситуацию в Персидском заливе
В регионе
- 18 ноября, 2026
- 23:12
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, стороны обсудили двусторонние отношения, а также текущую ситуацию в Персидском заливе.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.
Fidan Əl Nəhyanla Fars körfəzindəki son vəziyyəti müzakirə edib
Turkish, UAE foreign ministers discuss Gulf situation by phone
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