Fidan Əl Nəhyanla Fars körfəzindəki son vəziyyəti müzakirə edib
Region
- 18 noyabr, 2026
- 23:03
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Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən olan həmkarı Şeyx Abdullah bin Zayed Əl Nəhyan arasnda telefon danışığı baş tutub.
"Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, danışıq zamanı ikitərəfli münasibətlər başda olmaqla, Fars körfəzindəki son vəziyyət müzakirə edilib. Həmçinin regiondakı münaqişələrin sonlandırılması məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Главы МИД Турции и ОАЭ обсудили ситуацию в Персидском заливе
Turkish, UAE foreign ministers discuss Gulf situation by phone
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