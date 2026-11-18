Министры иностранных дел Турции и Азербайджана Хакан Фидан и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор.

Как сообщает Report, об этом проинформировал TRT Haber.

Отмечается, что в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения и вопросы региональной повестки.