Хакан Фидан и Джейхун Байрамов обсудили двусторонние отношения
Внешняя политика
- 18 ноября, 2026
- 23:08
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Министры иностранных дел Турции и Азербайджана Хакан Фидан и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор.
Как сообщает Report, об этом проинформировал TRT Haber.
Отмечается, что в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения и вопросы региональной повестки.
Türkiyə və Azərbaycanın XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı olub
Azerbaijani, Turkish foreign ministers discuss ties in phone call
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