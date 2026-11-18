Türkiyə və Azərbaycanın XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı olub
Xarici siyasət
- 18 noyabr, 2026
- 23:05
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Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlər və regional məsələlər müzakirə edilib.
Хакан Фидан и Джейхун Байрамов обсудили двусторонние отношения
Azerbaijani, Turkish foreign ministers discuss ties in phone call
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