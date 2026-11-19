Президент США Дональд Трамп все больше испытывает недовольство позицией вице-президента Джей Ди Вэнса в отношении военных действий против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times (NYT), разногласия между президентом и вице-президентом обострились после промежуточных выборов в Конгресс, когда Вэнс назвал конфликт с Ираном одной из причин поражения Республиканской партии.

По данным издания, первоначально Трамп публично отреагировал на эти высказывания с подчеркнутым спокойствием. Однако в течение последних двух недель он все чаще выражал своим помощникам недовольство не только формулировками Вэнса, но и тем, что вице-президент публично не поддержал решение главы государства о начале военных действий против Ирана.

В то же время Трамп продолжает высоко оценивать работу госсекретаря США Марко Рубио, отмечая в частных беседах, что тот может стать сильным кандидатом на пост президента страны.

Как отмечает NYT, нарастающая напряженность в отношениях с Трампом может осложнить выдвижение кандидатуры Вэнса от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

При этом, по сведениям источников издания, близких к вице-президенту, Вэнс пока не принял окончательного решения об участии в предвыборной гонке.