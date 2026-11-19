Общее собрание судей Конституционного суда Польши приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, а также лишении их судейской неприкосновенности.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, соответствующее решение принято по ходатайству генерального прокурора Польши Вальдемара Журека.

По словам генпрокурора, снятие иммунитета позволяет прокуратуре предъявить обоим судьям уголовные обвинения.

В ходатайствах, поданных 30 октября, речь, в частности, шла о несанкционированном использовании материалов оперативного наблюдения и разглашении секретной информации.

Обращению прокуратуры предшествовало заявление группы судей, избранных нынешним составом Сейма, о назначении Анны Корвин-Пиотровской руководителем Конституционного суда как судьи с наибольшим стажем.

Отметим, что вопрос о составе Конституционного суда уже длительное время остается предметом разногласий между ведущими политическими силами Польши.

Правительство премьер-министра Дональда Туска добивается замены судей, избранных при прежней власти. Однако президент Польши Кароль Навроцкий ранее в этом году отказался утвердить назначение шести судей, избранных Сеймом. Свенчковский, в свою очередь, не допускал их к исполнению обязанностей.

Навроцкий и Свенчковский поддерживают оппозиционную партию "Право и справедливость", находившуюся у власти до 2023 года.