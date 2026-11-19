Чехия планирует заключить долгосрочный контракт на поставки СПГ из США
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 03:18
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Чехия рассчитывает заключить в первом квартале 2027 года контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США сроком на 15–20 лет.
Как передает Report со ссылкой на чешский портал Novinky, стороны уже согласовали окончательный вариант соглашения.
Предполагается, что ежегодный объем поставок составит 1,4 млрд кубометров газа, что позволит покрыть более 20% годового потребления Чехии.
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