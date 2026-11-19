Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США прибыли в Афины для расследования обвинений в адрес бывшего американского посла в Греции Кимберли Гилфойл.

Как передает Report со ссылкой на греческий телеканал SKAI, представители ФБР находятся в греческой столице с прошлой недели.

В частности, расследование направлено на изучение роли лоббиста Христоса Марафацоса, входившего в окружение бывшего посла, а также ее контактов и предполагаемых договоренностей с греческой строительно-энергетической группой Aktor. Сроки завершения работы сотрудников ФБР в Греции пока неизвестны.

Имя Гилфойл также фигурирует в рамках расследования деятельности администрации президента США Дональда Трампа, которое намерены провести демократы в Конгрессе.

Конгрессмен Роберт Гарсия направил бывшему послу письмо с требованием сохранить все документы, касающиеся предполагаемого использования ею служебного положения для получения финансовых или иных выгод.

В письме приводятся сведения о том, что еще до утверждения ее кандидатуры Сенатом Гилфойл якобы запросила $100 тыс. у одного из доноров Республиканской партии в обмен на предоставление доступа к высокопоставленным представителям администрации Трампа с перспективой последующего получения до $1 млн.

Кроме того, демократы намерены проверить информацию о финансировании поездок Гилфойл двумя греческими предпринимателями, с которыми она поддерживала тесные связи.

Предметом расследования конгрессменов также могут стать сообщения о сотрудничестве бывшего посла с лоббистом, представлявшим интересы группы Aktor. Согласно приведенным в письме сведениям, Гилфойл предположительно неоднократно оказывала давление на правительства балканских стран с целью передачи инфраструктурных проектов этой компании.