Американская компания Anthropic, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, установила цену первичного публичного размещения акций (IPO) на уровне $83 за бумагу.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщили источники, знакомые с деталями сделки.

Установленная цена превышает первоначально заявленный диапазон в $70–78 за акцию. По данным собеседников агентства, объем размещения также был увеличен.

По оценкам Bloomberg, в результате IPO может быть привлечено не менее $68 млрд, а с учетом частного размещения акций на сумму $26 млрд общий объем сделки может превысить $94 млрд.

Для сравнения, американская аэрокосмическая компания SpaceX в июне привлекла в рамках IPO $75 млрд, а с учетом дополнительного размещения акций эта сумма достигла $86,2 млрд.

Ведущими организаторами IPO Anthropic выступают инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Ожидается, что торги акциями компании начнутся 19 ноября на бирже Nasdaq под тикером ANT.