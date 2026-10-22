Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" и "Реал" одержали победы

Девятью матчами завершился III тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, "Бавария" сыграла с "Арсеналом", а мадридский "Реал" встретился с "Лейпцигом".

Кроме того, "Манчестер Юнайтед" сыграл на выезде с "Комо", а "Галатасарай" - с "Лиллем".

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

III тур

21 октября

20:45. "Лилль" (Франция) – "Галатасарай" (Турция) – 2:4

20:45. "Комо" (Италия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 4:1

23:00. "Бавария" (Германия) – "Арсенал" (Англия) – 2:2

23:00. "Реал" (Испания) – "Лейпциг" (Германия) – 4:1

23:00. "Интер" (Италия) – "Шахтер" (Украина) – 1:0

23:00. "Спортинг" (Португалия) – ЛАСК (Австрия) – 2:3

23:00. "Астон Вилла" (Англия) – "Викинг" (Норвегия) – 3:1

23:00. "Брюгге" (Бельгия) – "Ланс" (Франция) – 3:0

23:00. "Бетис" (Испания) – "Фейеноорд" (Нидерланды) – 1:0