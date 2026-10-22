Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" и "Реал" одержали победы

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 01:06
    Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай и Реал одержали победы

    Девятью матчами завершился III тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, "Бавария" сыграла с "Арсеналом", а мадридский "Реал" встретился с "Лейпцигом".

    Кроме того, "Манчестер Юнайтед" сыграл на выезде с "Комо", а "Галатасарай" - с "Лиллем".

    Лига чемпионов УЕФА

    Общий этап

    III тур

    21 октября

    20:45. "Лилль" (Франция) – "Галатасарай" (Турция) – 2:4

    20:45. "Комо" (Италия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 4:1

    23:00. "Бавария" (Германия) – "Арсенал" (Англия) – 2:2

    23:00. "Реал" (Испания) – "Лейпциг" (Германия) – 4:1

    23:00. "Интер" (Италия) – "Шахтер" (Украина) – 1:0

    23:00. "Спортинг" (Португалия) – ЛАСК (Австрия) – 2:3

    23:00. "Астон Вилла" (Англия) – "Викинг" (Норвегия) – 3:1

    23:00. "Брюгге" (Бельгия) – "Ланс" (Франция) – 3:0

    23:00. "Бетис" (Испания) – "Фейеноорд" (Нидерланды) – 1:0

    Лига чемпионов УЕФА ФК Манчестер Юнайтед ФК Галатасарай
    Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" və "Real" qələbə qazanıb
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