Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" и "Реал" одержали победы
- 22 октября, 2026
- 01:06
Будьте в курсе главных новостей!
Девятью матчами завершился III тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, "Бавария" сыграла с "Арсеналом", а мадридский "Реал" встретился с "Лейпцигом".
Кроме того, "Манчестер Юнайтед" сыграл на выезде с "Комо", а "Галатасарай" - с "Лиллем".
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап
III тур
21 октября
20:45. "Лилль" (Франция) – "Галатасарай" (Турция) – 2:4
20:45. "Комо" (Италия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 4:1
23:00. "Бавария" (Германия) – "Арсенал" (Англия) – 2:2
23:00. "Реал" (Испания) – "Лейпциг" (Германия) – 4:1
23:00. "Интер" (Италия) – "Шахтер" (Украина) – 1:0
23:00. "Спортинг" (Португалия) – ЛАСК (Австрия) – 2:3
23:00. "Астон Вилла" (Англия) – "Викинг" (Норвегия) – 3:1
23:00. "Брюгге" (Бельгия) – "Ланс" (Франция) – 3:0
23:00. "Бетис" (Испания) – "Фейеноорд" (Нидерланды) – 1:0