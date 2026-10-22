ABŞ-də 2027-ci ilin oktyabrınadək muxtar döyüş sistemləri komandanlığı yaradılacaq
- 22 oktyabr, 2026
- 02:09
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ABŞ Silahlı Qüvvələrində 2027-ci il oktyabrın 1-dək muxtar döyüş sistemlərinin tətbiqinə cavabdeh olacaq komandanlığın yaradılması planlaşdırılır.
"Report" Pentaqonun oktyabrın 21-də yaydığı bəyanata əsasən xəbər verir ki, yeni komandanlıq "Agincourt" layihəsi çərçivəsində formalaşdırılacaq.
"Agincourt" layihəsinin qarşısında iki vəzifə dayanır. Birincisi, 2027-ci il oktyabrın 1-dək Muxtar Döyüş Əməliyyatları Komandanlığını (AUTOWARCOM) yaratmaq. İkincisi, muxtar sistemlər və robototexnika tərtibatçılarını birbaşa ön cəbhədəki döyüş bölmələri ilə əlaqələndirən yeni satınalma modelini tətbiq etməklə yanaşı, Pilotsuz Sistemlərin Portfel İdarəsinin (DRPM-UxS) işini davam etdirməkdir", - məlumatda bildirilir.
Yeni komandanlığa dördulduzlu general rəhbərlik edəcək.
Pentaqon vurğulayıb ki, layihənin məqsədi ayrıca pilotsuz uçuş aparatı yaratmaq deyil, dəyişən şəraitə uyğunlaşa bilən miqyaslana bilən sistem formalaşdırmaqdır.
Praktik sınaqların nəticələri perspektivli inkişafların seçilməsində çox vacib olacaq. Yarışlar, hərbi təlimlər və döyüş istifadəsi hansı sistemlərin daha da inkişaf etdiriləcəyini və geniş miqyasda tətbiq olunacağını, hansılardan isə imtina olunacağını müəyyən edəcək.