В США создадут командование автономных боевых систем к октябрю 2027 года

В вооруженных силах США к 1 октября 2027 года планируется создать командование, отвечающее за применение автономных боевых систем.

Как передает Report со ссылкой на заявление Пентагона, опубликованное 21 октября, новое командование будет сформировано в рамках проекта Agincourt.

"Перед проектом Agincourt стоят две задачи. Во-первых, к 1 октября 2027 года создать Командование автономных боевых действий (AUTOWARCOM). Во-вторых, продолжить работу Управления портфелем беспилотных систем (DRPM-UxS), одновременно внедряя новую модель закупок, которая напрямую связывает разработчиков автономных систем и робототехники с боевыми подразделениями на передовой", - говорится в сообщении.

Новое командование возглавит четырехзвездный генерал.

В Пентагоне подчеркнули, что цель проекта заключается не в создании отдельного беспилотника, а в формировании масштабируемой системы, способной адаптироваться к меняющимся условиям.

При выборе перспективных разработок решающее значение будут иметь результаты практических испытаний. Соревнования, военные учения и боевое применение определят, какие системы получат дальнейшее развитие и будут внедряться в больших масштабах, а от каких решат отказаться.