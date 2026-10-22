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    В США создадут командование автономных боевых систем к октябрю 2027 года

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 01:50
    В США создадут командование автономных боевых систем к октябрю 2027 года

    В вооруженных силах США к 1 октября 2027 года планируется создать командование, отвечающее за применение автономных боевых систем.

    Как передает Report со ссылкой на заявление Пентагона, опубликованное 21 октября, новое командование будет сформировано в рамках проекта Agincourt.

    "Перед проектом Agincourt стоят две задачи. Во-первых, к 1 октября 2027 года создать Командование автономных боевых действий (AUTOWARCOM). Во-вторых, продолжить работу Управления портфелем беспилотных систем (DRPM-UxS), одновременно внедряя новую модель закупок, которая напрямую связывает разработчиков автономных систем и робототехники с боевыми подразделениями на передовой", - говорится в сообщении.

    Новое командование возглавит четырехзвездный генерал.

    В Пентагоне подчеркнули, что цель проекта заключается не в создании отдельного беспилотника, а в формировании масштабируемой системы, способной адаптироваться к меняющимся условиям.

    При выборе перспективных разработок решающее значение будут иметь результаты практических испытаний. Соревнования, военные учения и боевое применение определят, какие системы получат дальнейшее развитие и будут внедряться в больших масштабах, а от каких решат отказаться.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Командование автономных боевых действий (AUTOWARCOM)
    ABŞ-də 2027-ci ilin oktyabrınadək muxtar döyüş sistemləri komandanlığı yaradılacaq
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