    Həftəsonu Bakıda iki küçə təmirə bağlanacaq

    İnfrastruktur
    • 08 may, 2026
    • 20:56
    Həftəsonu Bakıda iki küçə təmirə bağlanacaq

    Həftəsonu daha iki küçədə təmir işləri icra ediləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində (Nazim Hikmət küçəsindən İsfəndiyar Zülalov küçəsinədək olan hissədə) və Səməd Vurğun küçəsində (Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsindən Füzuli küçəsinədək olan hissədə) asfalt-beton örtüyünün yenilənməsi işləri aparılacaq.

    Təmir işləri 8 may saat 22:00-dan 9 may saat 23:00-dək, 10 may saat 22:00-dan 11 may saat 23:00-dək həyata keçiriləcək.

    Məlumat üçün bildirək ki, aparılan işlərlə əlaqədar qeyd olunan ərazilərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mərhələli şəkildə məhdudlaşdırılacaq.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Təmir-bərpa işləri
    В выходные на двух улицах Баку будут проводиться ремонтные работы

