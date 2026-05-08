Həftəsonu Bakıda iki küçə təmirə bağlanacaq
İnfrastruktur
- 08 may, 2026
- 20:56
Həftəsonu daha iki küçədə təmir işləri icra ediləcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində (Nazim Hikmət küçəsindən İsfəndiyar Zülalov küçəsinədək olan hissədə) və Səməd Vurğun küçəsində (Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsindən Füzuli küçəsinədək olan hissədə) asfalt-beton örtüyünün yenilənməsi işləri aparılacaq.
Təmir işləri 8 may saat 22:00-dan 9 may saat 23:00-dək, 10 may saat 22:00-dan 11 may saat 23:00-dək həyata keçiriləcək.
Məlumat üçün bildirək ki, aparılan işlərlə əlaqədar qeyd olunan ərazilərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mərhələli şəkildə məhdudlaşdırılacaq.
Son xəbərlər
21:47
Keniyada qızıl hasilatı mədəninin çökməsi nəticəsində azı 15 nəfər ölübDigər ölkələr
21:25
"Kəpəz" son Azərbaycan çempionu "Sabah"a səfərdə qalib gəlibFutbol
21:13
Foto
Türkmənistanda Heydər Əlievin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilibXarici siyasət
21:00
Bakıda keçiriləcək UFC turnirinin biletləri mayın 15-də satışa çıxarılacaqFərdi
20:56
Foto
Həftəsonu Bakıda iki küçə təmirə bağlanacaqİnfrastruktur
20:48
ABŞ-də Haiti prezidentinin öldürülməsinə görə dörd nəfər təqsirli bilinibDigər ölkələr
20:47
"Neftçi" klubuna tətbiq olunan transfer qadağası aradan qaldırılıbFutbol
20:43
Foto
VI "Qızıl Şah" Milli Kulinariya Çempionatı yekunlaşıb, qaliblər müəyyənləşibMədəniyyət
20:39