İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ÜST rəhbəri gəmidə hantavirusa kütləvi yoluxma səbəbindən Kanar adalarına gedəcək

    Digər ölkələr
    • 09 may, 2026
    • 02:42
    ÜST rəhbəri gəmidə hantavirusa kütləvi yoluxma səbəbindən Kanar adalarına gedəcək

    Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) rəhbəri Tedros Adhanom Qebreyesus "Andes" ştamı hantavirusunun yayıldığı "MV Hondius" gəmisindən sərnişinlərin təxliyəsini əlaqələndirmək üçün Kanar adalarına gedəcək.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə AFP xəbər agentliyi İspaniya Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrin məlumatına görə, Qebreyesus İspaniyanın səhiyyə və daxili işlər nazirlərini Tenerifedəki komanda mərkəzində müşayiət edəcək.

    Qebreyesus orada qurumlararası koordinasiya, sanitar nəzarət, müşahidə protokollarının reallaşdırılması və vəziyyətə reaksiya məsələlərində iştirak edəcək.

    Hantavirus Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Tedros Adhanom Qebreyesus
    Глава ВОЗ вылетит на Канарские острова из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере

    Son xəbərlər

    03:21

    Nigeriyada yaraqlıların hücumu zamanı 14 nəfər ölüb, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    02:42

    ÜST rəhbəri gəmidə hantavirusa kütləvi yoluxma səbəbindən Kanar adalarına gedəcək

    Digər ölkələr
    02:07

    ABŞ Vaşinqtonda İsrail-Livan sülh danışıqlarının anonsunu verib

    Digər ölkələr
    01:39

    Belçika 2029-cu ilə qədər Ukraynaya 53 ədəd F-16 qırıcılarının çatdırılmasını söz verib

    Digər ölkələr
    01:18

    Tokayev Putinin mayın sonunda Qazaxıstan səfərinə hazırlığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:53

    Niderland "MV Hondius" gəmisinin sərnişinlərinə karantin rejimi tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    00:28

    İran ABŞ-ni dəniz blokadasına hərbi cavabla hədələyib

    Region
    00:00

    Bu gün faşizm üzərində qələbənin ildönümüdür

    Daxili siyasət
    23:55

    Qazaxıstanda TDT Dövlət Başçıları Şurasının qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti