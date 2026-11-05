İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Elvin Quliyev: "Yığmada gənc oyunçulara şans vermək istəyirik ki, onlar inkişaf etsinlər"

    Futbol
    • 05 noyabr, 2026
    • 18:17
    Elvin Quliyev: Yığmada gənc oyunçulara şans vermək istəyirik ki, onlar inkişaf etsinlər

    Azərbaycanın futzal millisində gənc oyunçularta şans verilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın futzal millisinin baş məşqçi səlahiyyətlərini müvəqqəti yerinə yetirən Elvin Quliyev DÇ-2028-in əsas mərhələsində Çexiyaya qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis ilk hissədə daha yaxşı çıxış etdiklərini söyləyib:

    "Birinci hissədə oyun arzuladığımız kimi alındı. İkinci yarıda isə müəyyən səhvlərə yol verdik. Rəqib isə bu səhvlərdən maksimum istifadə etdi. Qarşılaşmanın sonlarına yaxın risk etdik. Nəticədə hesabı bərabərləşdirməyi bacardıq. Təcrübəsizlik bu işdə öz sözünü dedi. Komandada gənc oyunçulara şans vermək istəyirik ki, onlar inkişaf etsinlər. Onlar inkişaf etsə, uğur qazana bilərik".

    Qeyd edək ki, Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan Azərbaycan - Çexiya görüşü 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb.

    Elvin Quliyev DÇ-2028 Azərbaycanın futzal millisi
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