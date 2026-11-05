İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Cibuti və Qvineya-Bisau ilə sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    • 05 noyabr, 2026
    • 18:28
    Azərbaycan Cibuti və Qvineya-Bisau ilə sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və Cibuti, həmçinin Qvineya-Bisau arasında əmək, məşğulluq və sosial müdafiə sahəsində gələcək əməkdaşlıq perspektivləri, təcrübə mübadilələrinin aparılması imkanları müzakirə olunub.

    "Report" Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr nazir Anar Əliyevin Cibutinin əmək, rəsmiləşdirmə və sosial müdafiə naziri Yonis Ali Qedinin və Qvineya-Bisaunun dövlət idarəçiliyi, əmək və sosial təminat naziri Asusenia Nesbi Emilia Seyde Donate de Barrosun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətləri ilə keçirilən görüşlərdə aparılıb.

    A. Əliyev nümayəndə heyətlərinə son illər Azərbaycanda əmək, məşğulluq və sosial müdafiə sahələrində aparılan islahatların nailiyyətləri barədə məlumat verib. DOST konsepsiyasının dövlət sosial xidmətlərini vahid platformadan, innovativ, şəffaf və operativ şəkildə, vətəndaş məmnunluğu əsasında təqdim edilməsinə imkan yaratdığı vurğulanıb.

    Sosial sahədə rəqəmsal xidmətlərin qurulması, əmək münasibətlərinin elektronlaşdırılması, sosial ödənişlərin proaktiv təyinatı sahəsində ölkəmizin uğurlu iş təcrübəsindən bəhs olunub. Aktiv məşğulluq proqramları, o cümlədən mühüm sosial-iqtisadi əhəmiyyətə malik özünüməşğulluq proqramı barədə məlumat verilib.

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Əmək Mərkəzinin İƏT-ə üzv ölkələr arasında əmək və sosial müdafiə üzrə əlaqələrin inkişafına mühüm töhfə verdiyi qeyd edilib.

    Azərbaycan Cibuti və Qvineya-Bisau ilə sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azərbaycan Cibuti və Qvineya-Bisau ilə sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azərbaycan Cibuti və Qvineya-Bisau ilə sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azərbaycan Cibuti və Qvineya-Bisau ilə sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azərbaycan Cibuti və Qvineya-Bisau ilə sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Anar Əliyev Cibuti Qvineya-Bisau Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
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