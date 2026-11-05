Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере соцзащиты с Джибути и Гвинеей-Бисау

Азербайджан обсудил с Джибути и Гвинеей-Бисау перспективы сотрудничества в сфере труда, занятости и социальной защиты, а также возможности обмена опытом.

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Обсуждения состоялись на встречах министра Анара Алиева с делегациями во главе с министром труда и соцзащиты Джибути Йонисом Али Гедином и министром труда и соцобеспечения Гвинеи-Бисау Асусенией Несби Эмилией Сейде Донате де Баррос.

Алиев проинформировал делегации о результатах реформ, проведенных в последние годы в Азербайджане в сферах труда, занятости и социальной защиты. Отмечено, что концепция DOST позволяет гражданам быстро и удобно получать государственные социальные услуги на единой платформе. Услуги предоставляются прозрачно, с применением современных технологий.

Также отмечен успешный опыт страны в развитии цифровых социальных услуг, переводе трудовых отношений в электронный формат и назначении социальных выплат без подачи заявления. Речь также шла о программах содействия занятости, включая программу самозанятости, и их социально-экономическом значении.

Отмечено, что Центр труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) вносит важный вклад в развитие связей в сфере труда и социальной защиты между странами-членами ОИС.