Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере соцзащиты с Джибути и Гвинеей-Бисау

    Социальная защита
    • 05 ноября, 2026
    • 18:47
    Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере соцзащиты с Джибути и Гвинеей-Бисау

    Азербайджан обсудил с Джибути и Гвинеей-Бисау перспективы сотрудничества в сфере труда, занятости и социальной защиты, а также возможности обмена опытом.

    Об этом передает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    Обсуждения состоялись на встречах министра Анара Алиева с делегациями во главе с министром труда и соцзащиты Джибути Йонисом Али Гедином и министром труда и соцобеспечения Гвинеи-Бисау Асусенией Несби Эмилией Сейде Донате де Баррос.

    Алиев проинформировал делегации о результатах реформ, проведенных в последние годы в Азербайджане в сферах труда, занятости и социальной защиты. Отмечено, что концепция DOST позволяет гражданам быстро и удобно получать государственные социальные услуги на единой платформе. Услуги предоставляются прозрачно, с применением современных технологий.

    Также отмечен успешный опыт страны в развитии цифровых социальных услуг, переводе трудовых отношений в электронный формат и назначении социальных выплат без подачи заявления. Речь также шла о программах содействия занятости, включая программу самозанятости, и их социально-экономическом значении.

    Отмечено, что Центр труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) вносит важный вклад в развитие связей в сфере труда и социальной защиты между странами-членами ОИС.

    Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере соцзащиты с Джибути и Гвинеей-Бисау
    Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере соцзащиты с Джибути и Гвинеей-Бисау
    Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере соцзащиты с Джибути и Гвинеей-Бисау
    Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере соцзащиты с Джибути и Гвинеей-Бисау
    Азербайджан обсудил сотрудничество в сфере соцзащиты с Джибути и Гвинеей-Бисау

    Фото
    Azərbaycan Cibuti və Qvineya-Bisau ilə sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan explores employment partnerships with Djibouti and Guinea-Bissau
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    22:17
    Bloomberg: Катар планирует увеличить закупки американского СПГ
    Другие страны
    22:07
    Резаи передал Путину письмо от верховного лидера Ирана
    В регионе
    21:54
    На 9-й минуте матчей Ла Лиги почтят память умершего игрока "Тенерифе" де Мигеле
    Футбол
    21:51
    Число участников масштабных протестов во Франции достигло 600 тыс. человек - Обновлено
    В регионе
    21:30
    Арахамия: Перемирие в Олешках стало крупнейшим шагом к деэскалации с 2022 года
    Другие страны
    21:28
    На западе Турции неизвестный устроил стрельбу, есть погибшие
    В регионе
    21:10
    Фото
    Определены заместители председателя Совета прессы Азербайджана
    Медиа
    21:08
    В Камеруне при нападении боевиков погибли семь человек
    Другие страны
    20:56
    Дмитриев: Путин высоко ценит миротворческие усилия Трампа по урегулированию в Украине
    В регионе
    Лента новостей