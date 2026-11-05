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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Sahibə Qafarova Qazaxıstana səfər edib

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 18:39
    Sahibə Qafarova Qazaxıstana səfər edib

    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Qazaxıstana işgüzar səfərə gəlib.

    Bu barədə "Report" Milli Məclisə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Astana şəhərinin Nursultan Beynəlxalq Aeroportunda Milli Məclisin sədrini Qazaxıstan Qurultayının sədr müavini Dinara Zakiyeva, xarici işlər nazirinin müavini Arman İsaqaliyev, Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Əlimirzamin Əsgərov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Sahibə Qafarova Qazaxıstana səfər edib
    Sahibə Qafarova Qazaxıstana səfər edib
    Sahibə Qafarova Qazaxıstana səfər edib
    Sahibə Qafarova Qazaxıstan
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