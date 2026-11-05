Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Казахстан
Внешняя политика
- 05 ноября, 2026
- 18:45
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Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Казахстан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.
Согласно информации, в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане С. Гафарову встретили заместитель председателя Курултая Казахстана Динара Закиева, замминистра иностранных дел Арман Исагалиев, посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров и другие официальные лица.
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