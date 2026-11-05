Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Казахстан

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 18:45
    Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Казахстан

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Казахстан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

    Согласно информации, в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане С. Гафарову встретили заместитель председателя Курултая Казахстана Динара Закиева, замминистра иностранных дел Арман Исагалиев, посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров и другие официальные лица.

    Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Казахстан
    Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Казахстан
    Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Казахстан

    Сахиба Гафарова Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Рабочий визит Казахстан
    Фото
    Sahibə Qafarova Qazaxıstana səfər edib
    Фото
    Azerbaijani parliament speaker arrives in Kazakhstan for working visit
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    22:17
    Bloomberg: Катар планирует увеличить закупки американского СПГ
    Другие страны
    22:07
    Резаи передал Путину письмо от верховного лидера Ирана
    В регионе
    21:54
    На 9-й минуте матчей Ла Лиги почтят память умершего игрока "Тенерифе" де Мигеле
    Футбол
    21:51
    Число участников масштабных протестов во Франции достигло 600 тыс. человек - Обновлено
    В регионе
    21:30
    Арахамия: Перемирие в Олешках стало крупнейшим шагом к деэскалации с 2022 года
    Другие страны
    21:28
    На западе Турции неизвестный устроил стрельбу, есть погибшие
    В регионе
    21:10
    Фото
    Определены заместители председателя Совета прессы Азербайджана
    Медиа
    21:08
    В Камеруне при нападении боевиков погибли семь человек
    Другие страны
    20:56
    Дмитриев: Путин высоко ценит миротворческие усилия Трампа по урегулированию в Украине
    В регионе
    Лента новостей