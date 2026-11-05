Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Казахстан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

Согласно информации, в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане С. Гафарову встретили заместитель председателя Курултая Казахстана Динара Закиева, замминистра иностранных дел Арман Исагалиев, посол Азербайджана в Казахстане Алимирзамин Аскеров и другие официальные лица.