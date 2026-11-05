Türkiyədə uçqun altında qalanlardan biri ölüb - Yenilənib
Region
- 05 noyabr, 2026
- 17:58
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Türkiyənin İstanbul bölgəsinin Bahçelievlər rayonunda tikintinin bünövrə qazıntısı zamanı baş verən uçqun nəticəsində torpaq altında qalan iki nəfərdən biri ölüb.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.
Bildirilib ki, onların axtarışı üç saat yarım sürüb.
Uçqun altında qalanlardan biri xilas edilib, digərinin isə cənazəsi çıxarılıb.
Türkiyənin İstanbul bölgəsinin Bahçelievlər rayonunda tikintinin bünövrə qazıntısı zamanı baş verən uçqun nəticəsində iki nəfər torpaq altında qalıb.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı İHA yayıb.
Bildirilib ki, hadisə yerində axtarış-xilasetmə əməliyyat keçirilir.
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