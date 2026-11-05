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    Два человека оказались под завалами после оползня на стройплощадке в Стамбуле

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 14:47
    Два человека оказались под завалами после оползня на стройплощадке в Стамбуле

    В Турции во время земляных работ при закладке фундамента строительной площадки произошел оползень, два человека остались под завалами.

    Как сообщает Report со ссылкой на İHA, инцидент произошел в районе Бахчелиэвлер в Стамбуле.

    На данный момент ведется поисково-спасательная операция.

    Несчастный случай Турция
    Türkiyədə tikintidə torpaq uçub, iki nəfər uçqun altında qalıb
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