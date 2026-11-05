Два человека оказались под завалами после оползня на стройплощадке в Стамбуле

В Турции во время земляных работ при закладке фундамента строительной площадки произошел оползень, два человека остались под завалами.

Как сообщает Report со ссылкой на İHA, инцидент произошел в районе Бахчелиэвлер в Стамбуле.

На данный момент ведется поисково-спасательная операция.