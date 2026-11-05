Два человека оказались под завалами после оползня на стройплощадке в Стамбуле
В регионе
- 05 ноября, 2026
- 14:47
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В Турции во время земляных работ при закладке фундамента строительной площадки произошел оползень, два человека остались под завалами.
Как сообщает Report со ссылкой на İHA, инцидент произошел в районе Бахчелиэвлер в Стамбуле.
На данный момент ведется поисково-спасательная операция.
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