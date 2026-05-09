Глава ВОЗ вылетит на Канарские острова из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус вылетит на Канарские острова для координации эвакуации пассажиров круизного судна MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса Андес.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в МВД Испании.

По их данным, Гебрейесус будет сопровождать министров здравоохранения и внутренних дел Испании в командном центре на Тенерифе.

Там он будет участвовать в координации между ведомствами, санитарным контролем и реализации протоколов наблюдения и реагирования на ситуацию.