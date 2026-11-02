Сержиу Консейсау возглавит "Фенербахче"

Португальский специалист Сержиу Консейсау станет главным тренером турецкого "Фенербахче".

Как передает Report, об этом сообщают турецкие медиа.

Согласно информации, контракт с 51-летним Консейсау будет рассчитан на 1,5 года. Стало известно, что он будет наблюдать с трибуны за игрой стамбульского клуба против "Ливерпуля" в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее Консейсау возглавлял саудовский "Аль-Иттихад".

Напомним, что "Фенербахче", расположившийся на шестом месте в Суперлиге с 16 очками, несколько дней назад расстался с главным тренером Исмаилом Карталом.