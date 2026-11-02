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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Сержиу Консейсау возглавит "Фенербахче"

    Футбол
    • 02 ноября, 2026
    • 22:47
    Сержиу Консейсау возглавит Фенербахче

    Португальский специалист Сержиу Консейсау станет главным тренером турецкого "Фенербахче".

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие медиа.

    Согласно информации, контракт с 51-летним Консейсау будет рассчитан на 1,5 года. Стало известно, что он будет наблюдать с трибуны за игрой стамбульского клуба против "Ливерпуля" в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Ранее Консейсау возглавлял саудовский "Аль-Иттихад".

    Напомним, что "Фенербахче", расположившийся на шестом месте в Суперлиге с 16 очками, несколько дней назад расстался с главным тренером Исмаилом Карталом.

    ФК Фенербахче
    "Fənərbağça" portuqaliyalı baş məşqçi Serjiu Konseysau ilə anlaşıb
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