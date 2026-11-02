Сержиу Консейсау возглавит "Фенербахче"
Футбол
- 02 ноября, 2026
- 22:47
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Португальский специалист Сержиу Консейсау станет главным тренером турецкого "Фенербахче".
Как передает Report, об этом сообщают турецкие медиа.
Согласно информации, контракт с 51-летним Консейсау будет рассчитан на 1,5 года. Стало известно, что он будет наблюдать с трибуны за игрой стамбульского клуба против "Ливерпуля" в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее Консейсау возглавлял саудовский "Аль-Иттихад".
Напомним, что "Фенербахче", расположившийся на шестом месте в Суперлиге с 16 очками, несколько дней назад расстался с главным тренером Исмаилом Карталом.
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