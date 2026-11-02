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    "Fənərbağça" portuqaliyalı baş məşqçi Serjiu Konseysau ilə anlaşıb

    Futbol
    • 02 noyabr, 2026
    • 22:22
    Fənərbağça portuqaliyalı baş məşqçi Serjiu Konseysau ilə anlaşıb

    Türkiyənin "Fənərbağça" klubu portuqaliyalı mütəxəssis Serjiu Konseysau ilə anlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qardaş ölkənin idman nəşrləri məlumat yayıb.

    Məlumata görə 51 yaşlı baş məşqçinin müqaviləsinin müddəti 1,5 illik olacaq. O, İstanbul klubunun UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Liverpul"a qarşı keçirəcəyi oyunu tribunadan izləyəcək.

    Xatırladaq ki, 16 xalla Superliqada altıncı yerdə qərarlaşan "Fənərbağça" bir neçə gün öncə sabiq baş məşqçisi İsmayil Kartalla yollarını ayırıb. Serjiu Konseysau son olaraq Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-İttihad" klubunu çalışdırıb.

    Fənərbağça FK
    Сержиу Консейсау возглавит "Фенербахче"
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