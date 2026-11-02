Великобритания увеличит срок получения ПМЖ для мигрантов с 5 до 10 лет

Великобритания планирует вдвое увеличить минимальный срок проживания в стране, необходимый большинству легальных мигрантов для получения постоянного вида на жительство (ПМЖ), - с 5 до 10 лет.

Как передает Report, об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд, выступая в парламенте.

"Статус постоянного проживания - одно из самых ценных прав, которые эта страна может предоставить. До сих пор его практически предоставляли автоматически. Отныне его необходимо будет заслужить. Те, кто вносит вклад в жизнь страны, смогут получить постоянный статус быстрее. Тем, кто не соблюдает установленные правила, будет отказано в его предоставлении либо придется ждать значительно дольше", - заявила министр.

Согласно предлагаемым изменениям, действующий пятилетний срок сохранится для мигрантов с годовым доходом свыше 50 тыс. фунтов стерлингов ($67 тыс.). Аналогичные условия будут действовать для работников здравоохранения и образования, включая врачей, медсестер и учителей, зарабатывающих не менее 25 тыс. фунтов ($33,5 тыс.) в год.

При этом мигранты с годовым доходом более 125 тыс. фунтов ($168 тыс.) смогут претендовать на ПМЖ уже через три года.

Для остальных категорий легальных мигрантов срок ожидания увеличится до 10 лет. Нелегальные мигранты и нарушители визового режима смогут претендовать на постоянное проживание через 20 лет при условии, что они начнут работать или учиться в Великобритании. В противном случае срок ожидания составит 30 лет.

Изменения также затронут получателей социальных пособий. Для получения ПМЖ им потребуется прожить пять лет без государственной финансовой помощи.

По данным BBC, британское МВД считает, что для введения новых правил не потребуется принятия отдельного закона. Изменения могут быть реализованы путем корректировки действующих миграционных норм, что позволит ужесточить требования в короткие сроки.