Tokayev Putinin mayın sonunda Qazaxıstan səfərinə hazırlığını açıqlayıb
- 09 may, 2026
- 01:18
Qazaxıstanda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin mayın sonuna planlaşdırılan dövlət səfərinə hazırlıq görülür.
"Report"un məlumatına görə, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev bu barədə Moskvada V.Putinlə görüşündə bildirib.
"Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığa gəldikdə, mayın sonunda sizin dövlət səfərinizə intensiv hazırlaşırıq", - Tokayev deyib.
O, həmçinin ölkələr arasında sənaye əməkdaşlığının inkişafını qeyd edib. Tokayevin sözlərinə görə, son 20 ildə 177 birgə layihə hazırlanıb, onlardan 122-si son beş ildə həyata keçirilib.
K.Tokayev Rusiyanın Qazaxıstan iqtisadiyyatına ən böyük investor olaraq qaldığını və ticarət dövriyyəsinin ilin sonuna qədər 30 milyard dolları keçəcəyi proqnozlaşdırıldığını vurğulayıb.
