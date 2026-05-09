    Tokayev Putinin mayın sonunda Qazaxıstan səfərinə hazırlığını açıqlayıb

    Qazaxıstanda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin mayın sonuna planlaşdırılan dövlət səfərinə hazırlıq görülür.

    "Report"un məlumatına görə, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev bu barədə Moskvada V.Putinlə görüşündə bildirib.

    "Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığa gəldikdə, mayın sonunda sizin dövlət səfərinizə intensiv hazırlaşırıq", - Tokayev deyib.

    O, həmçinin ölkələr arasında sənaye əməkdaşlığının inkişafını qeyd edib. Tokayevin sözlərinə görə, son 20 ildə 177 birgə layihə hazırlanıb, onlardan 122-si son beş ildə həyata keçirilib.

    K.Tokayev Rusiyanın Qazaxıstan iqtisadiyyatına ən böyük investor olaraq qaldığını və ticarət dövriyyəsinin ilin sonuna qədər 30 milyard dolları keçəcəyi proqnozlaşdırıldığını vurğulayıb.

    Kasım-Jomart Tokayev Dövlət səfəri Vladimir Putin
    Токаев заявил о подготовке визита Путина в Казахстан в конце мая

