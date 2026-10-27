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    Türkiyə Super Liqası: "Qalatasaray" "Fənərbağça"nı məğlub edib

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2026
    • 00:32
    Türkiyə Super Liqası: Qalatasaray Fənərbağçanı məğlub edib

    Türkiyə Super Liqasının IX turunun matçında "Qalatasaray" öz meydanında "Fənərbağça" ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, matç meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    "Qalatasaray"ın qələbə qollarını Viktor Osimhen 29 və 44-cü dəqiqələrdə vurub.

    "Fənərbağça"nın yeganə qoluna İrfan Can Kahveci 62-ci dəqiqədə imza atıb.

    Bu nəticədən sonra xallarını 22-yə çatdıran "Qalatasaray" liderliyini qoruyub saxlayıb. Liqada 3-cü dəfə məğlubiyyətlə üzləşən "Fənərbağça"nın isə 16 xalı var.

    "Qalatasaray" növbəti turda gələn həftə səfərdə "Konyaspor"la üz-üzə gələcək, "Fənərbağça" isə öz meydanında "Göztəpə" ilə qarşılaşacaq.

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