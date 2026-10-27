"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби
Футбол
- 27 октября, 2026
- 00:48
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"Галатасарай" на своем поле обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби в рамках 9-го тура Суперлиги Турции по футболу.
Как сообщает Report, встреча на "Рамс Парк" ("Али Сами Ен") завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе "Галатасарая" дублем отметился Виктор Осимхен - 29-я и 44-я минуты. За "Фенербахче" на 62-й минуте забил Ирфан Джан Кахведжи.
"Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции с 22 очками. "Фенербахче" располагается на 5-й позиции, набрав 16 баллов. В следующем туре "Галатасарай" сыграет в гостях против "Коньяспора" 30 октября, "Фенербахче" днем позднее примет "Гёзтепе".
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