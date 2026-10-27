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    "Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби

    Футбол
    • 27 октября, 2026
    • 00:48
    Галатасарай обыграл Фенербахче в стамбульском дерби

    "Галатасарай" на своем поле обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби в рамках 9-го тура Суперлиги Турции по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на "Рамс Парк" ("Али Сами Ен") завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

    В составе "Галатасарая" дублем отметился Виктор Осимхен - 29-я и 44-я минуты. За "Фенербахче" на 62-й минуте забил Ирфан Джан Кахведжи.

    "Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции с 22 очками. "Фенербахче" располагается на 5-й позиции, набрав 16 баллов. В следующем туре "Галатасарай" сыграет в гостях против "Коньяспора" 30 октября, "Фенербахче" днем позднее примет "Гёзтепе".

    ФК Галатасарай ФК Фенербахче Суперлига Турции
    Türkiyə Super Liqası: "Qalatasaray" "Fənərbağça"nı məğlub edib
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