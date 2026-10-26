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    UKMTO: Fars körfəzində bir tankerin yandığı barədə məlumat daxil olub

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2026
    • 22:47
    UKMTO: Fars körfəzində bir tankerin yandığı barədə məlumat daxil olub

    İraqın Əl-Fao liman şəhərindən 63 dəniz mili (təxminən 117 kilometr) cənub-şərqdə, Fars körfəzində bir tanker (yük gəmisi) yanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Dəniz Ticarət Daşımalarının Koordinasiya Mərkəzinə (UKMTO) məlumat daxil olub.

    "UKMTO İraqın Əl-Fao liman şəhərindən 63 dəniz mili cənub-şərqdə, Fars körfəzində bir tankerin yandığı barədə çoxsaylı məlumatlar alıb", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, məlumat verilən vaxt ekipajın vəziyyəti, zərərin qiymətləndirilməsi və ətraf mühitə təsiri məlum deyil:

    "Səlahiyyətli orqanlar araşdırma apararkən, gəmilərə ehtiyatla hərəkət etmələri və hər hansı şübhəli fəaliyyət barədə UKMTO-ya məlumat vermələri tövsiyə olunur".

    Xatırladaq ki, İran Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Əli Abdullahi Fars körfəzi sahillərinin nəzarətdə saxlanıldığını bildirib.

    Əli Abdullahi Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyi (UKMTO) Fars körfəzi
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