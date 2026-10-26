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    UKMTO: В Персидском заливе горит танкер

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 23:35
    UKMTO: В Персидском заливе горит танкер

    Грузовой танкер загорелся в Персидском заливе в 63 морских милях к юго-востоку от портового города Эль-Фао в Ираке.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Управлении морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

    "UKMTO получил многочисленные сообщения о возгорании танкера в Персидском заливе в 63 морских милях к юго-востоку от портового города Эль-Фао в Ираке", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что на момент поступления информации состояние экипажа, оценка ущерба, в том числе на окружающую среду неизвестны.

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) Персидский залив Эскалация на Ближнем Востоке
    UKMTO: Fars körfəzində bir tankerin yandığı barədə məlumat daxil olub
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