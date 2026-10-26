UKMTO: В Персидском заливе горит танкер
Другие страны
- 26 октября, 2026
- 23:35
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Грузовой танкер загорелся в Персидском заливе в 63 морских милях к юго-востоку от портового города Эль-Фао в Ираке.
Как сообщает Report, об этом сообщили в Управлении морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получил многочисленные сообщения о возгорании танкера в Персидском заливе в 63 морских милях к юго-востоку от портового города Эль-Фао в Ираке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент поступления информации состояние экипажа, оценка ущерба, в том числе на окружающую среду неизвестны.
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