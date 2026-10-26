UKMTO: В Персидском заливе горит танкер

Грузовой танкер загорелся в Персидском заливе в 63 морских милях к юго-востоку от портового города Эль-Фао в Ираке.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Управлении морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получил многочисленные сообщения о возгорании танкера в Персидском заливе в 63 морских милях к юго-востоку от портового города Эль-Фао в Ираке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент поступления информации состояние экипажа, оценка ущерба, в том числе на окружающую среду неизвестны.