Ronaldu Portuqaliya millisinin Millətlər Liqası oyunları üçün ilkin heyətinə çağırılıb
- 26 oktyabr, 2026
- 22:55
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Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunda çıxış edən Kriştianu Ronaldu Portuqaliya millisinin noyabrda Millətlər Liqasında keçirəcəyi oyunlar üçün ilkin heyətinə daxil edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "O Jogo" nəşri məlumat yayıb.
41 yaşlı futbolçunun komanda yoldaşları Joao Feliks və Samu Koşta da ilkin siyahıda yer alıblar. Lakin Portuqaliya Futbol Federasiyası hələlik rəsmi heyəti açıqlamayıb.
Qeyd edək ki, Ronaldu daha əvvəl baş məşqçi Jorje Jezuşla yaşanan münaqişədən sonra milli komandanın düşərgəsini icazəsiz tərk etdiyinə görə 30 günlük diskvalifikasiya olunub və 255 avro cərimələnib.
Portuqaliya millisi noyabrın 14-də Danimarka, 17-də isə Uels yığması ilə Millətlər Liqası çərçivəsində qarşılaşacaq.