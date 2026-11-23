Azərbaycan Premyer Liqası: Cari mövsüm bir turda ilk dəfə meydan sahibləri qələbəsiz qalıb
Futbol
- 23 noyabr, 2026
- 11:54
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Misli Premyer Liqasının XII turu mövsümün ilki ilə əlamətdar olub.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.
Cari çempionatda ilk dəfə meydan sahibi olan komandalardan heç biri qələbə qazanmayıb.
Məğlub olmayan qonaqlar 6 oyunda 4 qələbə qazanıb və 2 heç-heçə edib. "İmişli" "Zirə" (2:2), "Kəpəz" isə "Qarabağ"la (0:0) qarşılaşmadan xalla ayrılıb. "Sumqayıt" "Sabah"a 1:5, "Şəfa" "Qəbələ"yə 0:2, "Şamaxı" "Turan Tovuz"a 0:2, "Araz-Naxçıvan" "Neftçi"yə 1:3 hesabı ilə uduzub.
Azərbaycan Premyer Liqasında meydan sahiblərinin turu qələbəsiz başa vurması sonuncu dəfə ötən mövsümün əvvəllərində yaşanıb. II turun 6 qarşılaşmasında 1 heç-heçə qeydə alınıb, 5 görüşdə isə qonaqlar qalib gəlib.
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