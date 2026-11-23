Dünya Bankı Cənubi Qafqazın maliyyə sistemlərində yüksək kredit və valyuta riskləri ilə bağlı xəbərdarlıq edib
- 23 noyabr, 2026
- 11:48
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Avropa və Mərkəzi Asiya regionunun digər ölkələri kimi, Cənubi Qafqaz ölkələrinin də maliyyə sistemləri davamlı olaraq yüksək dollarlaşma və istehlak kreditləşməsinin sürətlə artması nəticəsində yaranan yüksək kredit və valyuta risklərinin təsirinə məruz qalır.
Bu barədə "Report" Dünya Bankının hesabatına istinadən xəbər verir.
Tədqiqatın nəticələrinə əsasən, oxşar zəifliklər təkcə Cənubi Qafqazda deyil, həm də Mərkəzi Asiyada, Şərqi Avropa dövlətlərində, Qərbi Balkanlarda, eləcə də Ukraynada müşahidə olunur. Sənəddə vurğulanır ki, regionun bank sektoru geosiyasi gərginlik və artan daxili siyasi qeyri-müəyyənlik səbəbindən əlavə təzyiqlə üzləşir.
Xüsusilə Rusiya bankları və ya müştəriləri ilə sıx əlaqələrə malik olan Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrinin maliyyə təşkilatları müxbir bank münasibətləri sahəsində "de-risking" çətinlikləri və ikinci dərəcəli sanksiya riskləri ilə üzləşməkdə davam edir. Dünya Bankının mütəxəssisləri suveren borc ilə bank sistemi arasında qarşılıqlı asılılığın dərinləşməsini formalaşmaqda olan bazar və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlara malik ölkələr (EMDEs), o cümlədən Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üçün daha bir ciddi təhlükə mənbəyi kimi qeyd edirlər.
"Bu qarşılıqlı asılılıq borc stressi riskinə məruz qalan dövlətlər üçün ciddi təhlükə yaradır, çünki özəl sektorun maliyyələşdirilməsini məhdudlaşdırır, eləcə də bank sistemi və dövlət maliyyəsi sahəsində eyni vaxtda yüksək xərcli böhranlara səbəb ola bilər", - icmalda qeyd olunur.
Dünya Bankının hesabatına əsasən, son onillik ərzində EMDEs ölkələrində dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətinin median göstəricisi 37 %-dən 55 %-ə yüksəlib. 2024-cü ildə bu dövlətlər qrupunun bankları orta hesabla (median üzrə) öz aktivlərinin 15 %-ni suveren borc alətlərində yerləşdiriblər, maliyyə sistemlərinin 10 %-də isə bu pay 28 %-i ötüb. Qeyd olunan dövrdə Avropa və Mərkəzi Asiya, Cənubi Asiya, Subsaxara Afrikası, həmçinin Yaxın Şərq və Şimali Afrika regionlarında dövlət borcuna bank investisiyalarında nəzərəçarpacaq artım qeydə alınıb.
Bank sektorunun dövlət borclanmasından asılılığının artması xarici investorların milli valyutada olan istiqrazlar bazarından axını şəraitində baş verir: son beş ildə qeyri-rezidentlərin payı orta hesabla 22 %-dən 16 %-ə düşüb.
Avropa və Mərkəzi Asiya regionunun digər iri iqtisadiyyatlarına gəlincə, analitiklər Ukraynanın dövlət banklarında böyük həcmdə problemli kreditlərin cəmləşdiyini və nəticədə sistem risklərinin artdığını qeyd ediblər. Türkiyənin bank sistemi isə öz növbəsində milli valyutanın devalvasiyası, yüksək inflyasiya və məhdud valyuta ehtiyatlarına görə ciddi valyuta və artan kredit risklərinə məruz qalır.