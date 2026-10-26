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    Роналду предварительно вызван в сборную Португалии матчи Лиги наций УЕФА

    Футбол
    • 26 октября, 2026
    • 23:42
    Роналду предварительно вызван в сборную Португалии матчи Лиги наций УЕФА

    Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду попал в предварительный список сборной Португалии на матчи группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на издание O Jogo.

    В список главного тренера Жорже Жезуша также вошли одноклубники Роналду Жоау Феликс и Саму Кошта, однако Португальская футбольная федерация (FPF) пока не огласила список официально. Окончательный состав объявят 6 ноября

    Отметим, что 14 ноября португальцы сыграют с Данией в Браге, а 17 ноября встретятся с Уэльсом в Кардиффе,.

    В сентябре Роналду покинул расположение сборной накануне матча с Данией после разногласий с тренером - несколькими днями ранее он не сыграл против Норвегии в Осло. В итоге капитан получил 30-дневную дисквалификацию (наказание истекает 30 октября) и был оштрафован на 225 евро.

    Криштиану Роналду Португалия Лига наций УЕФА
    Ronaldu Portuqaliya millisinin Millətlər Liqası oyunları üçün ilkin heyətinə çağırılıb
    44 filmi
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