Роналду предварительно вызван в сборную Португалии матчи Лиги наций УЕФА

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду попал в предварительный список сборной Португалии на матчи группового этапа Лиги наций УЕФА.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание O Jogo.

В список главного тренера Жорже Жезуша также вошли одноклубники Роналду Жоау Феликс и Саму Кошта, однако Португальская футбольная федерация (FPF) пока не огласила список официально. Окончательный состав объявят 6 ноября

Отметим, что 14 ноября португальцы сыграют с Данией в Браге, а 17 ноября встретятся с Уэльсом в Кардиффе,.

В сентябре Роналду покинул расположение сборной накануне матча с Данией после разногласий с тренером - несколькими днями ранее он не сыграл против Норвегии в Осло. В итоге капитан получил 30-дневную дисквалификацию (наказание истекает 30 октября) и был оштрафован на 225 евро.