Токаев заявил о подготовке визита Путина в Казахстан в конце мая

В Казахстане готовятся к государственному визиту президента России Владимира Путина, который запланирован на конец мая.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным в Москве.

"Что касается сотрудничества между нашими странами, то мы интенсивно готовимся к вашему государственному визиту в конце мая", - сказал Токаев.

Он также отметил развитие промышленной кооперации между странами. По его словам, за последние 20 лет в проработке находились 177 совместных проектов, из которых 122 были реализованы в течение последних пяти лет.

Токаев подчеркнул, что Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, а товарооборот, по прогнозам, по итогам текущего года превысит 30 млрд долларов.