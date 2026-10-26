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    Rezai: Yaxın Şərqdəki problemlərin həlli dörd ölkənin birgə fəaliyyətindən asılıdır

    Region
    • 26 oktyabr, 2026
    • 23:51
    Rezai: Yaxın Şərqdəki problemlərin həlli dörd ölkənin birgə fəaliyyətindən asılıdır

    Yaxın Şərqdəki problemlərin həlli dörd ölkənin - İran, Türkiyə, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanının birgə fəaliyyətindən asılıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi, general-mayor Möhsün Rezai Tehran sammitindən sonra müsahibədə deyib.

    "Türkiyə, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanının yüksək səviyyəli rəsmiləri hesab edirlər ki, bölgənin problemlərinin həlli dörd ölkənin birgə fəaliyyətindən asılıdır. Biz bu nəticəyə gəldik ki, Yaxın Şərqdə təhlükəsizlik daxilən formalaşmalı və xarici müdaxilənin qarşısı alınmalıdır", - o bildirib.

    Xatırladaq ki, Tehran sammitinin birgə bəyanatında regionda sülh və təhlükəsizlik üzrə danışıqların davam etdiriləcəyi vurğulanıb.

    Möhsün Rezai Yaxın Şərqdə eskalasiya
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