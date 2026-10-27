Резаи назвал страны, которые должны решить проблему на Ближнем Востоке

Решение проблем на Ближнем Востоке зависит от совместной деятельности четырех стран - Ирана, Турции, Пакистана и Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности генерал-майор Мохсен Резаи по итогам прошедшего в Тегеране саммита Иран - страны Мекканского соглашения.

"Высокопоставленные делегаты Турции, Пакистана и Саудовской Аравии считают, что решение проблем региона зависит от совместной деятельности четырех стран. Мы пришли к выводу, что безопасность на Ближнем Востоке должна формироваться изнутри, а внешнее вмешательство должно быть пресечено", - отметил он.

Стороны намерены вести диалог, нацеленный на усиление сотрудничества в ряде сфер, в том числе в области безопасности и мира.