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    Резаи назвал страны, которые должны решить проблему на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 00:11
    Резаи назвал страны, которые должны решить проблему на Ближнем Востоке

    Решение проблем на Ближнем Востоке зависит от совместной деятельности четырех стран - Ирана, Турции, Пакистана и Саудовской Аравии.

    Как сообщает Report, об этом заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности генерал-майор Мохсен Резаи по итогам прошедшего в Тегеране саммита Иран - страны Мекканского соглашения.

    "Высокопоставленные делегаты Турции, Пакистана и Саудовской Аравии считают, что решение проблем региона зависит от совместной деятельности четырех стран. Мы пришли к выводу, что безопасность на Ближнем Востоке должна формироваться изнутри, а внешнее вмешательство должно быть пресечено", - отметил он.

    Стороны намерены вести диалог, нацеленный на усиление сотрудничества в ряде сфер, в том числе в области безопасности и мира.

    Мохсен Резаи Исламская Республика Иран Мекканское соглашение
    Rezai: Yaxın Şərqdəki problemlərin həlli dörd ölkənin birgə fəaliyyətindən asılıdır
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