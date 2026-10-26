Иран, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия провели встречу по безопасности

Высокопоставленные представители Ирана, Турции, Пакистана и Саудовской Аравии провели в Тегеране четырехстороннюю встречу по вопросам региональной безопасности и стабильности.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, иранскую сторону представляет секретарь Высшего совета национальной безопасности страны генерал-майор Мохсен Резаи.

Во встрече также участвуют министр обороны Саудовской Аравии Халид бен Сальман, командующий армией Пакистана Асим Мунир и глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын.

Переговоры были созваны по инициативе Пакистана при содействии и участии Ирана.

В повестку вошли региональная безопасность, конфликт между Ираном, США и Израилем, а также оказание помощь Палестине и Ливану.