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    Иран, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия провели встречу по безопасности

    В регионе
    • 26 октября, 2026
    • 18:34
    Иран, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия провели встречу по безопасности

    Высокопоставленные представители Ирана, Турции, Пакистана и Саудовской Аравии провели в Тегеране четырехстороннюю встречу по вопросам региональной безопасности и стабильности.

    Как передает Report со ссылкой на IRNA, иранскую сторону представляет секретарь Высшего совета национальной безопасности страны генерал-майор Мохсен Резаи.

    Во встрече также участвуют министр обороны Саудовской Аравии Халид бен Сальман, командующий армией Пакистана Асим Мунир и глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын.

    Переговоры были созваны по инициативе Пакистана при содействии и участии Ирана.

    В повестку вошли региональная безопасность, конфликт между Ираном, США и Израилем, а также оказание помощь Палестине и Ливану.

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