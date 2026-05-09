Fransada hantavirusa yoluxma riski səbəbindən səkkiz nəfər karantinə alınıb
- 09 may, 2026
- 03:53
Fransa hakimiyyəti hantavirusa yoluxduğu təsdiqlənmiş insanlarla təmasda olan səkkiz nəfəri karantinə alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə AFP agentliyi Fransanın Səhiyyə Nazirliyinə xəbər verib.
Nazirliyin məlumatına görə, şəxslərdən biri təyyarədə hantavirusa yoluxduğu təsdiqlənmiş insanla birlikdə olub. Kişidə yüngül simptomlar müşahidə olunub, lakin testin nəticəsi mənfi çıxıb.
Digər yeddi nəfər isə "MV Hondius" kruiz gəmisindən düşən sərnişinlə təmasda olub.
Xüsusən qeyd edilir ki, gəmidə qalan beş Fransa vətəndaşı Kanar adalarına çatdıqdan sonra 24-48 saat ərzində geri qaytarılacaq. Onlar gəmidən düşürüldükdən sonra Fransada müayinədən və təkrar testdən keçəcəklər.
Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, hazırda onlarda heç bir həyəcanverici simptom müşahidə olunmur. Xəstəlik əlamətləri aşkar edilərsə, pasiyentlər ixtisaslaşmış müəssisələrdə xəstəxanaya yerləşdiriləcəklər. Simptomsuz sərnişinlər də evə qayıtmazdan əvvəl təkrar testdən keçiriləcəklər.