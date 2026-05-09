Во Франции под карантином оказались восемь человек из-за риска заражения хантавирусом

    Во Франции власти поместили в карантин восемь человек, контактировавших с людьми с подтвержденным хантавирусом.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Минздрав Франции.

    По данным ведомства, один из них находился в самолете вместе с человеком, у которого был подтвержден диагноз хантавирусной инфекции. У мужчины были зафиксированы легкие симптомы, однако тесты оказались отрицательными.

    Еще семь человек контактировали с пассажиром, сошедшим с круизного лайнера MV Hondius.

    Отдельно отмечается, что пять граждан Франции, остающихся на борту судна, будут репатриированы в течение 24–48 часов после его прибытия на Канарские острова. После высадки они пройдут обследование и повторное тестирование по прибытии во Францию.

    По данным МИД Франции, на данный момент у них не наблюдается тревожных симптомов. В случае выявления признаков заболевания пациенты будут госпитализированы в специализированные учреждения. Бессимптомные пассажиры также пройдут повторное обследование перед возвращением домой.

