Во Франции под карантином оказались восемь человек из-за риска заражения хантавирусом

Во Франции власти поместили в карантин восемь человек, контактировавших с людьми с подтвержденным хантавирусом.

По данным ведомства, один из них находился в самолете вместе с человеком, у которого был подтвержден диагноз хантавирусной инфекции. У мужчины были зафиксированы легкие симптомы, однако тесты оказались отрицательными.

Еще семь человек контактировали с пассажиром, сошедшим с круизного лайнера MV Hondius.

Отдельно отмечается, что пять граждан Франции, остающихся на борту судна, будут репатриированы в течение 24–48 часов после его прибытия на Канарские острова. После высадки они пройдут обследование и повторное тестирование по прибытии во Францию.

По данным МИД Франции, на данный момент у них не наблюдается тревожных симптомов. В случае выявления признаков заболевания пациенты будут госпитализированы в специализированные учреждения. Бессимптомные пассажиры также пройдут повторное обследование перед возвращением домой.