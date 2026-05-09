Tramp Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəsin uzadılacağını güman edir
- 09 may, 2026
- 04:39
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəsin uzadıla biləcəyini güman edir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə o, Ağ Evin Cənub çəmənliyində jurnalistlərə bildirib.
"Bəlkə də bu, yaxşı bir şey olardı. Mən bu (münaqişənin - red.) sona çatmasını istərdim", - o deyib.
ABŞ lideri həmçinin əlavə edib ki, atəşkəsin əhəmiyyətli dərəcədə uzadılmasını görmək istəyir.
