Dron hücumundan sonra Sankt-Peterburqdakı "Ozon" anbarında yanğın baş verib
Digər ölkələr
- 18 oktyabr, 2026
- 10:49
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Sankt-Peterburqda dron hücumu nəticəsində "Ozon"un logistika anbarlarının birində yanğın baş verib.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Biz operativ şəkildə bütün işçiləri təxliyə etdik, heç kim xəsarət almayıb", - məlumatda qeyd olunub.
"Ötən gecə Sankt-Peterburqa pilotsuz uçuş aparatlarının hücumları zamanı Nevski, Krasnoselski, Krasnoqvardeyski, Moskva rayonlarında və "Peterburq neft terminalı"nın ərazisində mülki infrastruktur obyektlərində yanğın baş verib", - şəhərin qubernatoru Aleksandr Beqlov bildirib.
Onun sözlərinə görə, hücumlar nəticəsində bir nəfər həlak olub, daha beş nəfər yaralanıb.
После атаки дронов на складе Ozon в Санкт-Петербурге возник пожар
Fire breaks out at Ozon warehouse in St. Petersburg after drone attack
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